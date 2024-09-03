Смартфоны поддерживают быструю проводную зарядку 45 Вт и 90 Вт соответственно. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями.

Для тех, кто хочет иметь полный набор функций, но не готов тратить большие деньги, смартфоны среднего ценового диапазона являются отличным вариантом. В этом году одной из наиболее ожидаемых моделей в этой категории станет новая серия Redmi Note 14, пишет Gizmochina.

С учетом того, что предыдущая серия Note 13 была выпущена в прошлом сентябре, анонс новой серии Note 14 в этом месяце кажется весьма вероятным. Благодаря надежной информации от инсайдеров и официальной сертификации, есть хорошее представление о том, какими характеристиками обладают смартфоны. Давайте рассмотрим все, что известно на данный момент о серии Redmi Note 14. Ожидается, что компания Xiaomi выпустит как минимум три смартфона в серии Redmi Note 14. Линейка будет включать в себя базовый Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и высококлассный Redmi Note 14 Pro+ 5G. Все три телефона появились в списках IMEI и китайской сертификации радиосвязи. Хотя эти списки не раскрывают подробностей о спецификациях, они подтверждают, что эти телефоны действительно находятся в разработке.

источник изображения: GizmochinaБазовая модель Redmi Note 14 и ее версия Pro также были замечены на платформе сертификации 3C, что позволило раскрыть некоторые детали о их зарядке. Ожидается, что стандартный Note 14 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт, что является значительным улучшением по сравнению с 33 Вт у его предшественника. В свою очередь, модель Pro перейдет от зарядного устройства мощностью 67 Вт к более впечатляющему варианту мощностью 90 Вт, что идеально подойдет для тех, кто ценит быструю зарядку и не может мириться с низким временем автономной работы.