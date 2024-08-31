Y300 Pro оснащен 6,77-дюймовым дисплеем, 50-мегапиксельной задней камерой и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Компания Vivo готовится представить новый смартфон Y300 Pro в ближайшее время. Уже известно, что устройство будет оснащено батареей емкостью 6500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Благодаря появлению смартфона на платформе Geekbench, стали доступны некоторые подробности о производительности устройства. Модельный номер смартфона, появившегося на бенчмарк-платформе - V2410A, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaСогласно отчету Geekbench, смартфон работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, который некоторые конкуренты уже считают устаревшим. Результаты тестов подтверждают это: устройство получило многоядерный балл всего 2801, а одноядерный балл оказался ниже 1000. Однако включение 12 ГБ оперативной памяти может стать спасением, так как этого объема достаточно для комфортной многозадачности на устройстве среднего класса. Ожидается, что телефон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14, что обеспечит ему определенную перспективность в плане программного обеспечения.

источник изображения: GizmochinaПомимо аккумулятора, компания Vivo официально подтвердила и другие ключевые характеристики Y300 Pro. Дизайн устройства, раскрытый через официальные тизеры. Согласно сообщениям, на задней панели устройства установлен модуль камеры, который напоминает флагманский X100 Ultra, но при этом включает в себя элемент дизайна кольцевой вспышки от текущего Y200. На передней панели Y300 Pro будет установлен 6,77-дюймовый OLED-экран с микро-кривизной, яркостью 5000 нит и защитой глаз SGS. Задняя камера устройства оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором, в то время как на передней панели установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера для селфи. Телефон доступен в четырех различных цветовых вариантах: титан, нефрит с золотой инкрустацией и черный нефритовый.