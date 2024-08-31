Устройство является высокозащищенной версией смартфона Galaxy A55.

Компания Samsung представила новый продукт - Galaxy Quantum 5, который является высокозащищенной версией смартфона Galaxy A55. Этот гаджет был создан специально для рынка Южной Кореи. В процессе разработки Samsung сотрудничала с SK Telecom и ID Quantique. Благодаря этому сотрудничеству, Galaxy Quantum 5 получил чип безопасности квантовой криптографии, который значительно повысил уровень онлайн-безопасности, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaКвантовый генератор случайных чисел (QRNG) от компании ID Quantique использует принципы квантовой физики для создания случайных чисел. Это отличает его от традиционных генераторов случайных чисел, которые могут подвергаться влиянию внешних факторов. QRNG генерирует числа, которые являются действительно случайными и непредсказуемыми. Эти числа затем используются в процессе шифрования и расшифровки конфиденциальной информации, такой как биометрические данные или пароли.

источник изображения: GizmochinaSamsung Quantum 5 оснащён 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на чипсете Exynos 1480 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и функционирует под управлением операционной системы Android 14. Телефон также оснащён чипом Quantum Random Number Generator (QRNG) от компании ID Quantique. Система камер включает в себя основную заднюю камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 12 МП, макрокамеру на 5 МП и фронтальную камеру на 32 МП. Кроме того, телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Quantum 5 доступен в трех цветовых вариантах: Awesome Ice Blue, Awesome Lilac и Awesome Navy. Смартфон предлагается в Южной Кореи по цене 618 200 вон (примерно 42 216 рублей).



