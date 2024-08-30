Устройство доступно в трех цветах и оснащено камерой на 50 МП. Стоимость устройства начинается от 899 юаней (примерно 10 703 рублей).

Компания Vivo выпустила новый смартфон Y36c в Китае по начальной цене 899 юаней (примерно 10 703 рублей). Устройство доступно в трех цветовых вариантах: Moon Shadow Black, Distant Mountain Green и Diamond Purple, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaБудучи устройством начального уровня, Vivo Y36c оснащен вырезом в форме капли воды на передней панели для фронтальной камер и более толстым подбородком в сравнении с боковыми рамками. Однако, несмотря на это, телефон обладает современным дизайном с плоской задней рамкой. На задней панели устройства расположен большой прямоугольный островок для камеры. Толщина смартфона составляет 8,53 мм, а вес — всего 185 г.

источник изображения: GizmochinaY36c оснащен основным датчиком на 50 мегапикселей (размер одного пикселя 0,64 мкм, f/1,8) на задней панели, а на передней панели расположена 5 мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон имеет 6,56-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 90 Гц, способный достигать пиковой яркости в 840 нит при ярком освещении. Экран сертифицирован по стандарту защиты глаз от низкого уровня синего света.

источник изображения: GizmochinaВ плане производительности Y36c оснащен процессором MediaTek Dimensity 6300, созданным по 6-нанометровому техпроцессу TSMC. Чипсет использует архитектуру ядер «2+6»: два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графический процессор представлен Arm Mali-G57 MC2. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench этот чипсет набирает примерно 800 и 2000 баллов соответственно. Питает смартфон аккумулятор емкостью 5000 мАч. Устройство имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP54. Y36c предлагается в четырех конфигурациях памяти и хранилища: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Эти варианты доступны для покупки на официальном сайте компании. Стоимость каждой конфигурации следующая: 6 ГБ + 128 ГБ - 899 юаней (10 703 рублей); 8 ГБ + 128 ГБ - 999 юаней (11 893 рублей); 8 ГБ + 256 ГБ - 1 099 юаней (13 084 рублей); 12 ГБ + 256 ГБ - 1 299 юаней (15 465 рублей).