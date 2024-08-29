Смартфон оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

Motorola недавно представила на мировом рынке Motorola Edge 50 Neo с дисплеем P-OLED с разрешением 1,5K, процессором MediaTek Dimensity и 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS). По слухам, тот же смартфон будет запущен в Китае под названием Moto S50. Устройство S50 было замечено на Geekbench, раскрывая некоторые из его ключевых характеристик, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaДанные Geekbench показывают, что Moto S50, идентифицированный по номеру модели XT2409-5, имеет процессор Dimensity 7300, который используется в Motorola Edge 50 Neo. Он имеет пиковую тактовую частоту 2,50 ГГц с графическим процессором Mali-G615 MC2 и 12 ГБ оперативной памяти. Недавно стали известны дополнительные характеристики устройства, включая информацию о том, что смартфон оснащен 6,36-дюймовый OLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.

источник изображения: GizmochinaСообщается, что чипсет устройства Dimensity 7300 будет сочетаться с оперативной памятью LPDDR4X и встроенной памяти UFS 2.2. Предполагается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Задняя камера устройства может включать в себя 50-мегапиксельный основной датчик с OIS, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. На передней панели устройство будет оснащено 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Устройство может обладать встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли класса IP68.