По официальным данным, смартфон будет оснащён процессором Dimensity 6300.

Компания Infinix объявила, что представит смартфон Infinix Hot 50 5G в Индии 6 сентября. Официальный сайт, подтверждающий дату запуска, также раскрыл дизайн и ключевые технические характеристики устройства, пишет Gizmochina. Вот что известно об этом смартфоне.

источник изображения: GizmochinaСерия смартфонов Infinix Hot 40 была известна своим модулем камеры, напоминающим iPhone, однако предстоящая модель Hot 50 отличается совершенно другим дизайном с вертикально расположенным островком камеры. На передней панели устройства установлен дисплей, который поддерживает функцию влажного прикосновения, что позволяет использовать устройство даже с влажными пальцами.

источник изображения: GizmochinaВерхняя часть телефона выглядит пустой, в то время как на левом краю расположен слот для SIM-карты. Устройство, судя по всему, оснащено боковым датчиком отпечатков пальцев. Нижняя грань телефона пока не раскрыта. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: черном, синем и зеленом. Подтверждено официально, что Infinix Hot 50 5G будет оснащен чипсетом Dimensity 6300. Это говорит о том, что устройство будет иметь доступную цену и может стоить примерно 12 000 рупий (примерно 13 100 рублей). Infinix Hot 50 5G будет предлагаться в двух конфигурациях: с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Обе модели, как ожидается, будут включать 128 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2. Размер батареи устройства пока неизвестен, но компания подтвердила, что толщина смартфона составит всего 7,8 мм. Другие технические характеристики Hot 50 5G пока не разглашаются.