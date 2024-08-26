Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 и дисплей BOE X2 с поддержкой разрешения 1,5K.

В ноябре этого года компания OnePlus планирует представить свой новый смартфон OnePlus 13 в Китае. Серия смартфонов OnePlus Ace 5, возможно, дебютирует в четвертом квартале, скорее всего, в декабре.

Ожидается, что OnePlus 13 будет оснащен новым чипом Snapdragon 8 Gen 4. OnePlus Ace 5 Pro, вероятно, также получит этот чип. Однако, в отличие от OnePlus 13, Ace 5 Pro будет ориентирован на производительность. Источник Digital Chat Station недавно опубликовал пост в Weibo, в котором раскрыл ключевые детали нового смартфона, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaDigital Chat Station не уточнил название телефона в своей утечке, но, судя по всему, он имел в виду OnePlus Ace 5 Pro. Утечка начинается с того, что устройство будет оснащено чипом SM8750, который является ни чем иным, как Snapdragon 8 Gen 4. В утечке говорится, что OnePlus Ace 5 Pro станет смартфоном высокого класса с плоским дисплеем BOE X2 с поддержкой разрешения 1,5K.

Смартфон будет оснащен прямоугольной металлической средней рамой. Корпус OnePlus Ace 5 Pro будет предлагаться в двух вариантах: стеклянном и керамическом. Он будет иметь скошенные края между задней крышкой и средней рамкой для создания плавного перехода. К сожалению, инсайдер не раскрыл больше никаких подробностей о технических характеристиках устройства.

источник изображения: GizmochinaДля сравнения, OnePlus Ace 5 будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем 8T LTPO. Устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и иметь аккумулятор емкостью 6 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Для фотосъемки предусмотрен 50-мегапиксельный блок тройной камеры.