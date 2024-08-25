Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 4, оперативную память LPDDR5X и 6,82-дюймовый двухслойный OLED-дисплей с разрешением 2K.

Согласно последним сообщениям, смартфон Honor Magic 7 Pro будет анонсирован в ноябре текущего года. Инсайдеры активно обсуждают эту новинку, делясь информацией о ее характеристиках. Изображение смартфона появилось на китайских социальных платформах, где были раскрыты его основные характеристики, пишет Gizmochina.

По всей видимости, Honor Magic 7 Pro будет оснащен 6,82-дюймовым двухслойным OLED-дисплеем с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и четырьмя изогнутыми краями . Экран будет защищен новым поколением стекла Kunlun для повышения прочности. Ожидается, что устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 4 в сочетании с встроенной памятью UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR5X.

источник изображения: GizmochinaУстройство может похвастать 50-мегапиксельной фронтальной камерой с возможностями 3D-определения глубины. На задней панели, по слухам, будет расположена тройная камера, включая 50-мегапиксельный основной датчик OmniVision OV50H, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив IMX882 или 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3. Предположительно, Honor Magic 7 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч, который использует технологию аккумулятора Qinghai Lake третьего поколения. Ожидается, что он будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт.

Дополнительные функции смартфона могут включать водонепроницаемость IP68/69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и 2D-распознавание лица, а также улучшенную защиту глаз Honor 3.0. Кроме того, предполагается, что Magic 7 Pro предложит поддержку спутниковой связи и будет включать RF-чип C1+ +, чип эффективности E1.