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Аскар_Техник
В сеть утекли характеристики и дизайн смартфона Realme Narzo 70 Turbo 5G
Устройство будет доступно в трех конфигурациях и трех цветах. Основные характеристики могут быть аналогичны Realme 13+ 5G.

В настоящее время компания Realme выпустила в Индии смартфоны Realme Narzo 70x, Narzo 70 и Narzo 70 Pro. Согласно новому отчету, вскоре в стране появится еще одна модель под брендом Narzo 70, пишет Gizmochina. 

По данным 91mobiles, компания Realme готовится к выпуску нового смартфона под названием Realme Narzo 70 Turbo 5G в Индии. Устройство имеет номер модели RMX5003. Это может быть ребрендированная или модифицированная версия смартфона Realme 13+ 5G, который имеет номер модели RMX5002. В отчете говорится, что Narzo 70 Turbo 5G будет доступен в трех конфигурациях, таких как 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Смартфон будет выпускаться в трех цветовых вариантах, таких как фиолетовый, желтый и зеленый.

источник изображения: GizmochinaСмартфон может похвастаться основной камерой на 50 мегапикселей с функцией стабилизации изображения. Фронтальная камера устройства имеет разрешение 16 мегапикселей. Есть вероятность, что другие характеристики Narzo 70 Turbo будут аналогичны Realme 13+ 5G, который будет представлен 29 августа в Индии. Предполагаемые характеристики Realme 13+ включают в себя 6,67-дюймовый дисплей AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц, процессор Dimensity 7300 Energy, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру с разрешением 50 мегапикселей и 2 мегапикселя. Модель Narzo 70 Turbo позиционируется как более продвинутая версия по сравнению с моделью Pro. Текущая версия Pro с объемом памяти 8 ГБ + 256 ГБ предлагается по цене 21 999 рупий (около 23 814 рублей). Ожидается, что стоимость модели Turbo в стране составит менее 25 000 рупий (примерно 27 063 рублей).

#realme narzo 70 turbo 5g
Источник: gizmochina.com
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