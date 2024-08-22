Устройство оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 5G, 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти.

Motorola недавно представила смартфон Moto G45 с премиальным кожаным корпусом в Индии. Похоже, что компания уже работает над новой моделью серии G. Новый отчет раскрывает полный дизайн Moto G55, а также ключевые характеристики благодаря высококачественным рендерам и просочившимся маркетинговым материалам, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaПросочившиеся изображения подтвердили, что Moto G55 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 5G. Этот процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Пользователи могут дополнительно увеличить оперативную память за счет расширения виртуальной памяти. Питает смартфон большой аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Размер дисплея пока неизвестен, но он будет защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Просочившиеся маркетинговые изображения подтверждают рейтинг защиты от воды и пыли IP54.

источник изображения: GizmochinaНа задней панели смартфона установлена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддержкой технологии Quad PDAF. Эта камера работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. На передней панели расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков. Среди других интересных особенностей, представленных в телефоне, стоит отметить поддержку технологии Dolby Atmos, наличие жидкокристаллического дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, аудиоразъема 3,5 мм.

источник изображения: GizmochinaНовая утечка демонстрирует устройство в темно зеленом цвете. Есть предположение, что смартфон будет доступен в фиолетовом цвете. Задняя панель плоская, но модуль камеры немного выступает, плавно переходя в заднюю панель. Передняя панель имеет заметные рамки со всех сторон, а также отверстие для фронтальной камеры, расположенное по центру.