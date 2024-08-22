Snapdragon 8 Gen 4 получит графический процессор Adreno 830 с тактовой частотой 1250 МГц, согласно утечке от Ice Universe.

По мере приближения к октябрьскому запуску Snapdragon 8 Gen 4, все больше информации становится доступной о новом процессоре. На этой неделе была опубликована информация, которая раскрыла некоторые ключевые детали о SoC. Теперь известный надёжный источник, Ice Universe, поделился информацией о графическом процессоре Snapdragon 8 Gen 4, пишет Gizmochina.

По словам информатора, Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который в настоящее время тестируется на тактовой частоте 1250 МГц или 1,25 ГГц. Хотя это число может показаться низким по сравнению со скоростью 4 ГГц, которую компания Qualcomm, как сообщается, достигла с процессором Oryon 8 Gen 4, важно отметить, что графические процессоры в мобильных процессорах обычно имеют более низкую тактовую частоту, чем центральные процессоры. Просочившийся в Интернет тест AnTuTu для Snapdragon 8 Gen 4 показывает оценку графического процессора 1,330. Это значительное увеличение по сравнению с топовым рейтингом Snapdragon 8 Gen 3 в настоящее время на AnTuTu, который составляет 896 416 баллов.

источник изображения: GizmochinaТем не менее, информатор отмечает в комментариях, что скорость в 1250 МГц была достигнута с помощью инженерного образца 8 Gen 4, а финальная версия SoC может иметь другие скорости графического процессора. Кроме того, просочившаяся спецификация показывает, что SoC будет производиться на 3-нм процессоре, поддерживать двухканальную высокоскоростную LPDDR5X SDRAM и иметь процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP 8-й серии. Опция подключения включает поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и сверхширокополосной UWB связи. Что касается функций искусственного интеллекта и безопасности, SoC, как говорят, оснащен подсистемой Low-Power AI (LPAI) со специальным DSP и ускорителем искусственного интеллекта, которая обеспечит непрерывную обработку искусственного интеллекта на устройстве без ущерба для времени автономной работы.