Смартфон получит 6,8-дюймовой ЖК-дисплей, процессор Snapdragon 4 Gen 2 и 4 ГБ оперативной памяти.

Линейка смартфонов Honor 200 включает в себя три модели: Honor 200 Lite, Honor 200 и Honor 200 Pro. Однако, согласно новым данным, в эту серию также войдет четвертая модель – Honor 200 Smart. Информация о ней появилась на сайте немецкого ритейлера еще до официального анонса. Этот преждевременный листинг раскрыл характеристики и изображения нового устройства, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaСогласно преждевременному листингу, Honor 200 Smart получит 6,8-дюймовой ЖК-дисплей, который предлагает разрешение FHD+ (2412 x 1080p) и частоту обновления 120 Гц. Устройство оснащено процессором Snapdragon 4 Gen 2, работающий в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Питает смартфон аккумулятор емкостью 52000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой Magic OS 8.0 на базе Android 14. Задняя камера Honor 200 Smart будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. На передней панели расположена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон предложит другие функции, такие как боковой сканер отпечатков пальцев, двойные динамики, аудиоразъем 3,5 мм, порт USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC.

источник изображения: GizmochinaHonor 200 Smart будет иметь степень защиты IP64, размеры 166,9 x 76,8 x 8,1 мм и вес около 191 грамма. Официальные изображения демонстрируют, что устройство будет доступно в цветовых вариантах Midnight Black и Forest Green. Ожидается, что в Германии цена на этот смартфон составит €199. Скорее всего, Honor 200 Smart представляет собой модифицированную версию Honor Play 60 Plus, которая была официально представлена в июне 2024 года. Эти два телефона имеют схожий дизайн, однако Play 60 Plus оснащен экраном HD+ и более крупной батареей емкостью 6000 мАч. Кроме того, в китайской версии отсутствует поддержка NFC-соединения.