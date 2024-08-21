Redmi Note 14 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 3

Ранее в этом месяце смартфон Redmi с номером модели 24094RAD4C был одобрен китайской платформой сертификации 3C. Предполагается, что смартфон, обнаруженный вместе с зарядным устройством на 45 Вт, представляет собой модель Redmi Note 14 5G. Серия включает в себя два других телефона с номерами моделей 24115RA8EC и 24094RA29C. Сегодня устройство с номером модели 24115RA8EC получило одобрение от сайта сертификации 3C в Китае, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaСтоит отметить, что Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ прошлого года выпуска оснащены одной и той же батареей емкостью 5000 мАч. Тем не менее, модель Pro предлагала зарядку мощностью 67 Вт, тогда как Pro+ поддерживала зарядку мощностью 120 Вт. Сертификация Redmi Note 14 3C показала, что устройство может поддерживать зарядку мощностью 45 Вт. Вполне вероятно, что Note 14 Pro и Note 14 Pro+ будут оснащены усовершенствованной технологией быстрой зарядки.

источник изображения: GizmochinaНа изображении представлен смартфон Redmi с модельным номером 24115RA8EC, поддерживающий быструю зарядку мощностью 90 Вт. Устройство имеет маркировку MDY-14-EC. Хотя некоторые китайские техноблогеры полагают, что 24115RA8EC относится к Redmi Note 14 Pro, пока не ясно, идет ли речь о версии Pro или Pro+. Ожидается, смартфон Redmi Note 14 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 3. Предполагается, что оба устройства получат OLED-экран с разрешением 1,5K и изогнутыми краями, а также тройную камеру на 50 мегапикселей. После получения сертификата 3C для устройств серии Redmi Note 14, вполне вероятно, что их дебют состоится в сентябре в Китае.