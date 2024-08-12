Устройство получит восьмиядерный процессор Dimensity 7300.

Ранее в этом году Vivo представила Vivo V30e 5G в качестве базовой модели в серии Vivo V30. Теперь, похоже, компания готовится представить смартфон Vivo V40e 5G. Указанное устройство недавно было замечено с номером модели V2403 в базе данных Bluetooth SIG. Тот же телефон появился в базе данных Geekbench, что раскрыло его процессор и оперативную память, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaВ листинге Geekbench указано, что Vivo V40e 5G оснащен восьмиядерным чипсетом MediaTek с частотой 2,5 ГГц. В нем упоминается, что устройство имеет материнскую плату k6878v1_64 и графический процессор Mali G615 MC2.

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источник изображения: Gizmochina

Учитывая ранее перечисленные подробности, можно предположить, что Vivo V40e оснащён чипом Dimensity 7300. К слову сказать, смартфон V30e поставлялся с чипсетом Snapdragon 6 Gen 1. Процессор Dimensity 7300 используется в таких моделях, как Oppo Reno 12 серии, Nothing CMF Phone 1 и Motorola Razr 2024.

В списке Geekbench также указано, что Vivo V40e работает на операционной системе Android 14 и оснащён 8 ГБ оперативной памяти. Стоимость и дата выпуска смартфона в настоящее время остаются неизвестными.