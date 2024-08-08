Устройство имеет футуристичный дизайн камеры и поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Компания Tecno занимается разработкой смартфона Spark 30 5G, который станет преемником Spark 20. Устройство Spark 30 5G было замечено на веб-сайте сертификации FCC. В нем упоминаются некоторые ключевые детали об устройстве, а также схематический рендер, который раскрывает конструкцию устройства, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaTecno Spark 30 5G имеет номером модели 2ADYY-KL8 в качестве идентификатора FCC. Согласно схематическому изображению, смартфон оснащен футуристичным модулем камеры. Клавиши питания и регулировки громкости расположены с правой стороны смартфона. Первая, скорее всего, будет использоваться в качестве сканера отпечатков пальцев.

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Согласно данным сертификации, Tecno Spark 30 5G будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Он будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Размер смартфона составляет 165 x 76 x 8 мм. Остальные детали смартфона пока неизвестны. В сертификации FCC упоминается 5G, поэтому можно ожидать, что устройство будет оснащено 5G-совместимым процессором.

Tecno Spark 20 имеет 6,6-дюймовый HD дисплей с частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено процессором Helio G85 и предлагается в двух конфигурациях — 4 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Устройство имеет 50 мегапиксельную основную камеру с вторичным датчиком на 0,08 МП. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.