Дебют серии ожидается в октябре 2024 года

источник изображения: GizmochinaКомпания Tecno начала работу над новой доступной серией смартфонов Tecno POP 9. Источник Gizmochina обнаружил два новых смартфонов в базе данных IMEI.

источник изображения: GizmochinaTecno хочет повысить конкуренцию на рынке смартфонов. Серия Tecno POP 9 состоит из двух моделей: POP 9 4G и POP 9 5G. Смартфон Tecno POP 9 4G, вероятнее всего, будет иметь характеристики, аналогичные предыдущему POP 8. Tecno POP 9 5G должен сильно отличаться от 4G-версий, но пока неизвестно какой процессор получит смартфон. Tecno POP 9 4G имеет модельный номер KL4. Ожидается, что новая серия POP 9 будет представлена в октябре 2024 года.

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источник изображения: GizmochinaВ настоящее время нет подробной информации о технических характеристиках этих смартфонов. Тем не менее, устройства могут предложить некоторые инновации по сравнению со своим предшественником, Tecno POP 8. Tecno POP 8 на работает на базе процессора Unisoc T606. При этом устройство имеет до 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч и работает на Android 13 (Go Edition).