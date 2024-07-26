Часы будут иметь технологию UWB для лучшей навигации и подключения.

Появилась новая информация о часах Pixel Watch 3 от Google. Часы заметили на сингапурском веб-сайте сертификации IMDA и в базе данных сертификации FCC, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaСертификация IMDA подтверждает добавление технологии сверхширокополосной связи (UWB) в предстоящие часы Pixel Watch 3, которая обеспечивает улучшенную навигацию и лучшие возможности подключения. В разработке находится несколько моделей с различными вариантами подключения. Модель сотовой связи, обозначенная номером GBDU9, будет поддерживать UWB, Wi-Fi 6 и Bluetooth.

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источник изображения: GizmochinaКроме того, три другие модели — GG3HH, GRY0E и GGE4J — были замечены в документах FCC. Модели GBDU9 и GRY0E будут предлагать подключение LTE, GG3HH и GGE4J будут ограничены Wi-Fi и Bluetooth. Недавние утечки предполагают, что Pixel Watch 3 будут доступны в двух размерах: 41 мм и 45 мм. Цены на новые умные часы от Google в Европе уже известны: €399 за базовую версию и €549 за самую продвинутую версию.



