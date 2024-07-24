Infinix Note 40X получит 108-мегапиксельную камеру

Компания Infinix собирается выпустить новый смартфон в Индии в ближайшее время. Бренд объявил, что его предстоящее устройство называется Infinix Note 40X. Он дебютирует в начале следующего месяца. Также были подтверждены некоторые ключевые детали смартфона вместе с его дизайном. Устройство станет пятым дополнением в серии Note 40, пишет Gizmochina. источник изображения: GizmochinaПодтверждено, что Infinix Note 40X будет запущен 5 августа. С точки зрения дизайна, аппарат будет поставляться с плоской рамкой и квадратным модулем камеры на задней панели. Подтверждено, что он доступен в трех цветовых вариантах, включая Starlit Black, Lime Green и Palm Blue. Смартфон будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

На передней панели Infinix Note 40X будет установлен 6,78-дюймовый дисплей с вырезом для фронтальной камеры. На задней панели расположена тройная задняя камера с 108-мегапиксельным основным датчиком. На передней панели будет 8-мегапиксельная селфи-камера, а устройство будет оснащено функциями искусственного интеллекта. Подтверждено, что Infinix Note 40X будет оснащен двойными стереодинамиками с технологией DTS Audio, обеспечивающей захватывающий звук при прослушивании. Другие детали о Infinix Note 40X, такие как процессор, оперативная память и конфигурация хранилища, а также батарея, остаются в тайне.