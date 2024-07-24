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Аскар_Техник
Poco подтвердила дату выхода смартфона F6 Deadpool Limited Edition
Poco F6 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, процессором Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Компания Poco объявила, что представит смартфон Poco F6 Deadpool Limited Edition в Индии 26 июля. Это эксклюзивное издание, созданное в партнерстве с любимым героем Marvel Дэдпулом, идеально подходит к предстоящему выходу третьего фильма культовой франшизы «Дэдпул и Росомаха», пишет Gizmohina.

Поскольку это телефон ограниченного выпуска, версия F6 для Дэдпула может быть доступна в ограниченном количестве. Просочившееся изображение показало, что он будет доступен в малиново-красном цвете с желтым логотипом Poco. Предполагается, что устройство будет доступно для покупки в стране к началу августа. Есть вероятность, что Poco F6 Deadpool Limited Edition может поставляться в специальной упаковке с некоторыми коллекционными предметами внутри, помимо телефона, зарядного устройства, кабеля. Также он может  получить пользовательский интерфейс в стиле Дэдпула. Скорее всего, устройство будет доступно только в версии 12 ГБ + 512 ГБ. Остальные характеристики устройства могут остаться неизменными по сравнению с обычным Poco F6. 

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источник изображения: GizmochinaPoco F6 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Устройство использует процессор Snapdragon 8s Gen 3, смартфон работает на базе HyperOS Android 14. Устройство поставляется с оперативной памятью LPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0 и аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. На передней панели установлена 20-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели установлена система  из 50 мегапиксельной основной камеры и 8 мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с поддержкой OIS. Он оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и имеет класс водонепроницаемости IP65.

#poco f6 #дэдпул и росомаха #poco f6 deadpool limited edition
Источник: gizmochina.com
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