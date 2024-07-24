iQOO Z9s имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает на Android 14.

Компания iQOO собирается представить смартфон iQOO Z9s. Хотя бренд подтвердил его запуск в августе, он не раскрыл никаких других подробностей об устройстве. Теперь в базу данных платформы Geekbench добавлено новое устройство Vivo с номером модели I2035. Указанный телефон, который может быть одним из будущих телефонов серии iQOO Z9s, который недавно был замечен в базах данных Camera FV5 и BIS, пишет Gizmochina

источник изображения: GizmochinaСогласно данным Geekbench, смартфон оснащен чипсетом Qualcomm, который состоит из четырех ядер процессора с тактовой частотой 1,80 ГГц, трех ядер процессора, работающих на частоте 2,40 Гц, и основного ядра процессора, работающего на частоте 2,63 ГГц. Исходный код листинга показывает, что чип оснащен графическим процессором Adreno 720. Эти характеристики указывают на то, что устройство использует процессор Snapdragon 7 Gen 3.

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источник изображения: GizmochinaСписок I2305 на Geekbench показывает, что он имеет 12 ГБ оперативной памяти и операционную систему на базе Android 14. В одноядерных и многоядерных тестах устройство набрало 1137 и 3044 балла соответственно.

Китайский вариант iQOO Z9 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, который поддерживает разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц. Смартфон имеет процессор Snapdragon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и аккумулятор емкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Он оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной двойной камерой на задней панели.