Qualcomm готовит Snapdragon 8 Gen 4 с улучшенной производительностью и эффективностью.

Компания Qualcomm готовится выпустить свой следующий флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 4. Ожидается, что это обновление обеспечит значительный прирост производительности и эффективности благодаря специально разработанным ядрам Oryon и 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения.

Тем не менее, свежая утечка предполагает смешанные результаты - графический процессор Adreno 750 в 8 Gen 4 предложит впечатляющий прирост производительности на ватт, в то время как производительность процессора, похоже, будет не настолько впечатляющей, пишет Gizmochina. По словам пользователя X (ранее Twitter) @negativeonehero, внутреннее тестирование графического процессора 8 Gen 4 показало пиковую производительность, аналогичную производительности графического процессора MediaTek Dimensity 9300, но при вдвое меньшем энергопотреблении. Это может привести к более длительному времени автономной работы. Что касается процессоров, то прогноз менее оптимистичен. В утечке утверждается, что Snapdragon 8 Gen 4 с его кастомными ядрами Oryon обеспечивает многоядерный результат около 7300 при мощности всего 8 Вт.

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источник изображения: GizmochinaЭта производительность примерно на одном уровне с Snapdragon 8 Gen 3, который отстает от Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro по производительности. Информатор предполагает, что покупателям флагманских телефонов Android, которые отдают приоритет производительности процессора, следует дождаться следующего поколения Snapdragon 8 Gen 5. Стоит отметить, что пользовательские ядра Qualcomm в ноутбуках Snapdragon X Elite для Windows показали впечатляющие результаты, сравнявшись с Apple M3 в бенчмарках, несмотря на первоначальный скептицизм. Так что мы ожидаем аналогичных результатов от грядущего Snapdragon 8 Gen 4.

Тем не менее, баланс между температурой, энергопотреблением и чистой производительностью в рамках ограничений смартфона сам по себе является проблемой. В конечном счете, истинные возможности Snapdragon 8 Gen 4 станут известны при независимом тестировании и реальном использовании.