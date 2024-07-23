Tecno Camon 30 будет оснащен процессором Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14

Компания Tecno работает над новым смартфоном для серии Camon 30. Линейка уже включает в себя 4G и 5G версии стандартной модели, pro варианты. Ожидается, что предстоящим устройством станет Camon 30S Pro. Он был замечен на веб-сайте Google Play Console. Также устройство получило сертификат TUV Rheinland, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaTecno Camon 30S Pro указан в сертификациях Google Play Console и TUV Rheinland под номером модели CLA6. В базе данных Play Console упоминается процессор под кодовым названием MediaTek MT6789, состоящий из двух ядер A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ядер A55 с частотой 2 ГГц. На борту установлен графический процессор Mali G57. Это говорит о том, что устройство получит процессор Helio G99.

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Сертификация показывает, что Camon 30S Pro будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти. Он будет поставляться с ОС Android 14 из коробки. Устройство будет иметь разрешение дисплея 1080 x 2436 пикселей и плотность экрана 480 dpi. В соответствии с сертификацией TUV Rheinland, Tecno Camon 30S Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4900 мАч. Однако скорость зарядки на данный момент остается неясной. Это все, что известно о грядущем смартфоне.

источник изображения: GizmochinaК слову сказать, серия Tecno Camon 30 оснащена AMOLED-дисплеем, стандартные модели имеют частоту обновления 120 Гц, а варианты Premier и Pro — 144 Гц. Все четыре телефона оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 70 Вт.