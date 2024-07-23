Смартфон оснащен чипсетом MediaTek MT6835V/ZA, операционной системой Android 14.

Компания Samsung работает над новой моделью смартфона серии Galaxy Wide. Galaxy Wide 7 был замечен в списке сертификации, намекая на его скорый запуск. Этот предстоящий телефон был замечен со спецификациями, аналогичными другой существующей модели Galaxy, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaGalaxy Wide 7 от южнокорейского технологического гиганта был замечен в списке Google Play Console с номером модели SM-M156S. Онлайн-база данных подтверждает, что он оснащен чипсетом MediaTek MT6835V/ZA, которым является Dimensity 6100+. Этот процессор имеет два ядра с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер с частотой 2 ГГц и работает в паре с графическим процессором Mali G57. Новый смартфон Samsung будет работать на базе ОС Android 14 из коробки. Листинг также показал, что он может запускаться в трех конфигурациях оперативной памяти, а именно 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ. Смартфон имеет разрешение 450 точек на дюйм и 1080 x 2340 пикселей. К сожалению, никаких других подробностей о сертификации, таких как батарея, камера или дата выпуска, не было предоставлено. Но, судя по этим характеристикам, он может иметь функции, схожие с Galaxy M15. Эта модель была запущена еще в марте 2024 года с SoC Dimensity 6100+.

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источник изображения: GizmochinaGalaxy M15 имеет большой аккумулятор емкостью 6000 мАч, который работает в паре с проводной быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080 x 2340, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 850 нит и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели расположилась система из трех камер, оснащенная 50-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой. Другие примечательные особенности включают в себя боковой сканер отпечатков пальцев, пользовательскую оболочку One UI 6 на базе ОС Android 14 и Bluetooth 5.3.



