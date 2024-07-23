Устройство будет оснащено процессором Dimensity 9300+ .

Компания Xiaomi разрабатывает новую серию смартфонов 14T. Источник XiaomiTime слил технические характеристики камеры серии Xiaomi 14T, сообщает Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaXiaomi 14T Pro будет использовать тот же датчик Omnivision OV50H, что и Xiaomi 14. Это существенное улучшение по сравнению с китайской версией устройства Redmi K70 Ultra потому, что у Redmi K70 Ultra был сенсор Sony IMX906. Xiaomi уделяет большое внимание T-серии, которая будет продаваться на мировом рынке, и именно поэтому она вносит некоторые изменения в камеру. Серия Xiaomi 14T будет оснащена тройной задней камерой. Топовый Xiaomi 14T Pro будет поставляться с датчиком камеры Omnivision OV50H. Этот датчик встречается и в модели Xiaomi 14. Китайский вариант Xiaomi 14T Pro, Redmi K70 Ultra, был представлен с сенсором IMX906. Это изменение помогает Xiaomi 14T Pro делать более качественные фото и видео.

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источник изображения: GizmochinaСтоит отметить, что Xiaomi 14T Pro будет поставляться с телефотокамерой, которая отличается от китайской версии. Xiaomi 14T Pro оснащен 50-мегапиксельным телеобъективом Samsung SK5JN1 и широкоугольным датчиком Omnivision OV13BUltra на 13 Мп. Такая конфигурация камеры показывает, что устройства определенно были разработаны в сотрудничестве с Leica. Xiaomi 14T имеет схожие характеристики камеры. Здесь единственным отличием является сенсор IMX906. ожидается, что оба устройства будут использовать сенсор Samsung S5KKD1. Ожидается, что Xiaomi 14T Pro будет поставляться с процессором Dimensity 9300+, а обычная модель Xiaomi 14T будет иметь Dimensity 8300 Ultra. По слухам, новая серия 14T будет представлена в августе вместе с MIX Flip.



