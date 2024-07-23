V40 Pro будет улучшенной версией Vivo S19 Pro, с 6,78-дюймовым дисплеем, 50 Мп основной камерой и 50 Мп фронтальной камерой.

источник изображения: GizmochinaЗа последние несколько месяцев компания Vivo выпустила практически всю линейку смартфонов Vivo V40, но пока не представила модель Vivo V40 Pro. Вышеупомянутое устройство, под наименованием V2347, теперь появилось в базах данных Geekbench и Bluetooth SIG, пишет Gizmochina. Листинг Vivo V40 Pro в Geekbench предполагает, что компания может провести внутреннее тестирование устройства перед его официальным анонсом. С другой стороны, сертификация Bluetooth указывает на то, что телефон может стать официальным в течение одного месяца, скорее всего, в августе.

источник изображения: GizmoсhinaВ базе данных Geekbench Vivo V40 Pro раскрывает чипсет MediaTek MT6985 и графический процессор Mali G715 Immortalis MC11. Подробностей о процессоре и графическом процессоре достаточно, чтобы сделать вывод, что устройство может быть оснащено Dimensity 9200 Plus, что еще раз намекает на то, что это может быть доработанная версия Vivo S19 Pro, которая была анонсирована в мае 2024 года в Китае. Также в списке Geekbench говорится, что Vivo V40 Pro имеет 8 ГБ оперативной памяти и Android 14 на борту. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 1811 и 5229 баллов соответственно.

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источник изображения: GizmochinaПоскольку V40 Pro, скорее всего, будет основан на S19 Pro, смартфон может получить 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Устройство на базе Dimensity 9200+ может поставляться с оперативной памятью до 12 ГБ, накопителем до 512 ГБ и аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Vivo V40 Pro может быть оснащен 50-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой автофокуса. 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой оптической стабилизации, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.