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Аскар_Техник
В сеть утекла дата выхода Find N4 и OnePlus Open 2
Устройства будут оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 и батареей 6000 мАч.

Компания Oppo работает над своим складным телефоном четвертого поколения, Oppo Find N4, для китайского рынка. К слову сказать, Find N3, дебютировавший в прошлом году, остался эксклюзивом для Китая, в то время как OnePlus Open был запущен как его ребрендинговая версия для глобального рынка. Поэтому вполне вероятно, что международный рынок проведет ребрендинг Find N4 в OnePlus Open 2.

Новая утечка, любезно предоставленная информатором Digital Chat Station, раскрыла сроки запуска Find N4 и Open 2, пишет Gizmochina.

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источник изображения: GizmochinaВ вышеупомянутом сообщении на Weibo DCS источник намекает на предстоящий выпуск складных телефонов Oppo и Vivo следующего поколения. Эти устройства, которые, скорее всего, будут называться Find N4 и Vivo X Fold 4 Pro, выйдут на рынок в первом квартале 2025 года. Это говорит о том, что OnePlus Open 2 может дебютировать примерно в то же время во всем мире. 

источник изображения: GizmochinaDCS сообщила, что эти смартфоны оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Он добавил, что, несмотря на то, что в них находится батарея емкостью около 6000 мАч, эти устройства будут иметь тонкий профиль. К сожалению, больше источник ничем об этих устройствах не поделился. 

#oneplus open 2 #oppo find n4
Источник: gizmochina.com
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