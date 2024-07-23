Устройство имеет широкий диапазон входного напряжения, выходы DisplayPort и HDMI, 4 порта USB 3.2, 6 портов USB 2.0, 2 COM-порта и 8 портов GPIO.

MSI выпустила новый мини-ПК MS-C907, который отличается компактными размерами (200 x 150 x 55 мм) и предназначен для использования в промышленных условиях, пишет Gizmochina. Эта компактная конструкция легко интегрируется в ограниченное пространство.

MS-C907 может похвастаться широким диапазоном входного напряжения постоянного тока от 9 вольт до 36 вольт для разных вариантов питания, а также выходами DisplayPort и HDMI для различных конфигураций дисплея. Еще одной изюминкой являются широкие возможности подключения: 4 порта USB 3.2, 6 портов USB 2.0, 2 COM-порта и 8 портов GPIO для беспрепятственного подключения к промышленному оборудованию.

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источник изображения: GizmochinaБезопасность и производительность сети имеют приоритет благодаря двум 2,5-гигабитным портам LAN и поддержке TPM 2.0. Этот мини-ПК имеет прочную конструкцию и надежно работает в диапазоне температур от -10 до 55 °C.В основе этой системы лежат новейшие процессоры Intel Core серий i3 и Alder Lake N, обеспечивающие исключительную производительность и энергоэффективность. MS-C907 соответствует стандартам устойчивости к вибрации и ударам.

источник изображения: GizmochinaШирокие возможности подключения обеспечивают интеграцию с сенсорными экранами, считывателями карт и принтерами, что делает его идеальным для киосков и касс самообслуживания.