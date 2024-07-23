Смартфон оснащен чипсетом MediaTek MT6789, 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 14. Предполагается, что устройство получит аккумулятор на 4900 мАч.

Недавно Infinix Zero 40 5G появился на сайтах FCC и Geekbench. Теперь 4G-версия смартфона была замечена в сертификациях Google Play Console и TUV, пишет Gizmochina. Листинги намекают на скорое появление устройства, а также раскрывают некоторые ключевые характеристики. Ожидается, что предстоящее устройство станет преемником прошлогоднего Zero 30.

источник изображения: GizmochinaInfinix Zero 40 4G представлен в Google Play Console и TUV Rheinland под номером модели X6860. Смартфон оснащен чипсетом MediaTek MT6789. Чипсет состоит из двух ядер A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ядер A55 с тактовой частотой 2 ГГц. На борту установлен графический процессор Mali G57. Смартфон заявлен с 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. Смартфон может предложить изогнутый дисплей. Устройство будет иметь разрешение 1080 x 2436 пикселей и плотность экрана 480 dpi.

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источник изображения: GizmochinaМежду тем, согласно сертификации TUV Rheinland, Infinix Zero 40 4G будет питаться от аккумулятора емкостью 4900 мАч. Ожидается, что он будет поставляться с опцией оперативной памяти на 512 ГБ. Остальные детали устройства остаются загадкой. Вероятно, он может позаимствовать некоторые функции у варианта Zero 40 5G.

источник изображения: GizmochinaВ документах FCC был показан Infinix Zero 40 5G с круглым островом камеры, в котором разместились три камеры и светодиодная вспышка. В перечне сертификации также упоминается поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Согласно базе данных Geekbench, ожидается, что смартфон будет работать на чипсете Dimensity 8200 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти.