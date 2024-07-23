Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей, SoC MediaTek Dimensity 9200+ и батарея 5500 мАч.

Смартфон Vivo V40 в была замечен на веб-сайте BIS в прошлом месяце, а теперь Vivo V40 Pro появился на веб-сайте сертификации, пишет Gizmochina. 91mobiles заметили Vivo V40 Pro на веб-сайте BIS, указанный под номером модели V2347. Несмотря на то, что подробностей мало, сертификация BIS убедительно свидетельствует о предстоящем запуске.

источник изображения: GizmochinaЕсть предположение, что Vivo V40 Pro может быть ребрендинговой версией Vivo S19 Pro, который был запущен в Китае в мае. Если это так, V40 Pro может быть оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, SoC MediaTek Dimensity 9200+ и аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и водонепроницаемостью IP68.

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источник изображения: GizmochinaV40 Pro будет получит 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX921, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 50-мегапиксельнй телеобъектив. Фронтальная камера может быть оснащена 50-мегапиксельным сенсором. По слухам, обе модели V40 используют оптику ZEISS.