Google представит новые смартфоны Pixel 9 и умные часы 13 августа.

Новый рендер Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL, которым поделился инсайдер Судханшу Амбхор (Sudhanshu Ambhore), дает нам взглянуть на оба устройства в двух цветовых вариантах, пишет Gizmochina.

Ранее в этом месяце Pixel 9 был замечен на просочившемся изображении, на котором устройство было окрашено в розовый цвет. Последний рендер дает нам гораздо лучший вид в том же цвете. Цвет на горизонтальном островке камеры немного отличается от остальной задней панели. Розовый цвет на Pixel 9 — это долгожданный шаг по сравнению с основными черным, синим и зеленым цветами, которые сегодня можно найти в большинстве смартфонов.

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Между тем, Pixel 9 Pro XL выполнен в бежевом цвете, который ничем не отличается от прошлогоднего Pixel 8 Pro. Мы могли заметить перископическую линзу, размещенную внутри острова в форме пилюли. Также под светодиодной вспышкой расположен датчик температуры.

источник изображения: GizmochinaКлючевое различие в дизайне между прошлогодней серией Pixel 8 и предстоящей линейкой Pixel 9 заключается в том, что последняя будет иметь квадратный дизайн с плоской рамкой. Горизонтальная перемычка камеры обрезана по бокам. Кроме того, серия Pixel 9, по слухам, будет оснащена чипсетом Tensor G4 и до 16 ГБ оперативной памяти. Pixel 9 и 9 Pro могут стоить от 899 евро до 1099 евро .