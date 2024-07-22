Samsung Galaxy M55s получит чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и ОС Android 14.

Samsung выпустила Galaxy M55 5G в начале этого года. Теперь южнокорейский бренд работает над новой моделью устройства, если верить последнему отчету. Предстоящее устройство, получившее название Galaxy M55s, было замечено на платформе Geekbench, сообщает Gizmochina

источник изображения: GizmochinaSamsung Galaxy M55s имеет номер модели SM-M558B в базе данных Geekbench. Он указан с материнской платой под кодовым названием taro и использует четыре ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,36 ГГц и основного ядра с частотой 2,4 ГГц. На борту установлен графический процессор Adreno 644. Это говорит о том, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 7 Gen 1. Согласно данным, смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать на ОС Android 14 из коробки. Samsung Galaxy M55s набрал 1033 и 2309 баллов в результатах одноядерного и многоядерного тестов Geekbench соответственно. Остальные подробности о смартфоне пока остаются в секрете.

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источник изображения: GizmochinaНапомним, Galaxy M55 также оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Он имеет 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Что касается оптики, смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макроблок. Есть фронтальная селфи-камера на 50 МП.