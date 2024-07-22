Samsung выпустила Galaxy M55 5G в начале этого года. Теперь южнокорейский бренд работает над новой моделью устройства, если верить последнему отчету. Предстоящее устройство, получившее название Galaxy M55s, было замечено на платформе Geekbench, сообщает Gizmochina
Samsung Galaxy M55s имеет номер модели SM-M558B в базе данных Geekbench. Он указан с материнской платой под кодовым названием taro и использует четыре ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,36 ГГц и основного ядра с частотой 2,4 ГГц. На борту установлен графический процессор Adreno 644. Это говорит о том, что устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 7 Gen 1. Согласно данным, смартфон будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать на ОС Android 14 из коробки. Samsung Galaxy M55s набрал 1033 и 2309 баллов в результатах одноядерного и многоядерного тестов Geekbench соответственно. Остальные подробности о смартфоне пока остаются в секрете.
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Напомним, Galaxy M55 также оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Он имеет 6,7-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Что касается оптики, смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макроблок. Есть фронтальная селфи-камера на 50 МП.