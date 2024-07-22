Смартфон оснащен изогнутом 6,73-дюймовом OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Компания Xiaomi представит Xiaomi 15 и 15 Pro в октябре этого года. Ожидается, что оба устройства дебютируют как первые в мире смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4. Источник Tipster Digital Chat Station сливает подробности о 15-й серии. В сообщении на Weibo, опубликованном сегодня, источник поделился новой информацией о емкости батареи и возможности быстрой зарядки Xiaomi 15 Pro, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaПоследняя утечка предполагает, что Xiaomi тестирует 15 Pro с массивной батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, но противоречит его предыдущей утечке, в которой говорилось, что 15 Pro имеет большую кремниевую батарею емкостью 5400 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку. В других сообщениях утверждалось, что его задняя камера будет иметь три 50-мегапиксельные камеры. Есть вероятность, что он может быть оснащен основным датчиком OmniVision OV50K с переменной диафрагмой f/1.4-f/2.5. Ожидается, что перископическая телеобъективная камера Sony IMX8 будет поддерживать 5-кратный оптический зум.

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источник изображения: GizmochinaXiaomi 15 Pro будет иметь изогнутый 6,73-дюймовый OLED-дисплей. Он будет поддерживать разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. Для безопасности устройство может быть оснащено ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев в экране. Смартфон получит защиту от воды и пыли IP69. Xiaomi 15 будет компактным флагманом с плоским OLED-дисплеем с поддержкой разрешения 1,5K и ультразвуковым внутриэкранным датчиком отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен тремя 50-мегапиксельными камерами на задней панели. Он может поставляться с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.



