Компания Vivo представит серию смартфонов Vivo X200 в ближайшие месяцы в Китае. смартфоны X200 и X200 Pro анонсируют в октябре этого года, в то время как X200 Ultra представят в первой половине 2025 года. Сегодня надежный инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост в Weibo, в котором поделился информацией о перископической телефотокамере серии X200, сообщает Gizmochina.
Хотя в утечке не указано название устройства, эмодзи, использованный в сообщении Weibo, предполагает, что он может говорить об одном из телефонов серии Vivo X200. Согласно утечке, Vivo X200 Pro будет оснащен 200-мегапиксельным датчиком размером 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/2.67 и фокусным расстоянием 85 мм. Он будет иметь ту же перископическую телеобъективную камеру Samsung S5KHP9, которая в настоящее время доступна на Vivo X100 Ultra. Неясно, указывает ли информатор на то, что Vivo X200 Pro унаследует перископическую камеру X100 Ultra, или X200 Ultra продолжит ее оснащать.
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В сообщениях утверждается, что Vivo X200 будет компактным флагманским смартфоном с 6,4-дюймовой или 6,5-дюймовой плоской OLED-панелью. С другой стороны, отчеты предполагают, что X200 Pro будет иметь больший изогнутый OLED-экран. Как и X200, Pro тоже будет поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что X200 и X200 Pro будут оснащены чипсетом Dimensity 9400. С другой стороны, X200 Ultra может быть оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 4. Скорее всего, он будет поставляться с OLED-экраном 2K с частотой обновления 120 Гц. В настоящее время нет ясности относительно других спецификаций устройства.