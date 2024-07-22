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Аскар_Техник
Раскрыт дизайн смартфона Nubia z60s Pro
На задней панели Z60S Pro расположен увеличенный модуль камеры с блоком из трех камер. Телефон будет доступен в черном, серебристом и бирюзовом исполнении.

23 июля компания Nubia представит флагманские смартфоны Nubia Z60S Pro и Nubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition в Китае. Компания уже подтвердила дизайн и чипсет модели Ultra. Сегодня бренд выпустил постер, чтобы показать дизайн модели Pro, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaNubia Z60 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version будет иметь тот же дизайн, что и оригинальный Z60 Ultra, который дебютировал в декабре прошлого года. Постер Nubia Z60S Pro показывает, что его дизайн будет похож на внешний вид предшественника, Nubia Z50S Pro, который анонсировали еще в июле 2023 года.

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На задней панели Z60S Pro расположен увеличенный модуль камеры, в котором находится блок из трех камер. Светодиодная вспышка вынесена за пределы островка камеры в левом верхнем углу, а ее правый край оснащен ползунком оповещения, спаренной клавишей регулировки громкости и кнопкой включения красного цвета. Судя по всему, телефон будет доступен в черном, серебристом и бирюзовом оттенках. По данным информатора Digital Chat Station, плоская OLED-панель Nubia Z60S Pro будет поддерживать разрешение 1,5K.  В смартфон установлен чип Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор емкостью 5 100 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. Также устройство будет поддерживать двустороннюю спутниковую связь. Что касается дизайна, то он будет иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.

  источник изображения: GizmochinaZ60S Pro будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX906 с поддержкой OIS с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/1.9. Другой инсайдер предполагает, что система камер Z60S Pro будет включать те же сверхширокоугольные камеры и телеобъективы, которые были доступны на Z50S Pro. Следовательно, Z60S Pro может быть оснащен 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом OmniVision OV50D40 с углом обзора 125 градусов, фокусным расстоянием 13 мм и поддержкой автофокуса, а также 8-мегапиксельной телефотокамерой Hynix HI847 с поддержкой оптической стабилизации изображения и фокусным расстоянием 80 мм.

#nubia z60s pro
Источник: gizmochina.com
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Nubia анонсировала смартфоны Nubia Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition
Анонсированы смартфоны Nubia Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition
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