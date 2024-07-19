В то время как компания Xiaomi, работает над запуском серии смартфонов Xiaomi 15, ее суббренд Redmi, разрабатывает линейку Redmi K80, которую могут представить в ноябре, пишет Gizmochina. Напомним, что Redmi K70 и K70 Pro, дебютировавшие в прошлом году, были оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Недавние сообщения предполагали, что Redmi K80 и K80 Pro могут быть оснащены батареей емкостью 5500 мАч. Однако новая утечка предполагает, что серия K80 будет иметь еще большую батарею.
Источник Smart Pikachu утверждает, что серия Redmi K80, которая изначально планировала иметь батарею емкостью 5500 мАч, теперь будет иметь большую емкость батареи. Это указывает на то, что K80 и K80 Pro могут получить аккумулятор емкостью 6000 мАч. Кроме того, утечка показала, что модуль камеры серии Redmi K80 будет иметь обтекаемый дизайн, расположенный в верхнем левом углу.
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Согласно предыдущей утечке, модель Pro будет иметь стеклянную заднюю панель и металлическую раму. Смартфон получит плоский OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельную телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Ожидается, что устройство будет оснащено новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Для безопасности будет использоваться ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране.
Redmi K80 может получить 2K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Есть вероятность, что K80 и K80 Pro могут быть переименованы в Poco F7 и F7 Pro на рынках за пределами Китая в 2025 году.