Суббренд Xiaomi, Redmi, разрабатывает серию смартфонов Redmi K80.

В то время как компания Xiaomi, работает над запуском серии смартфонов Xiaomi 15, ее суббренд Redmi, разрабатывает линейку Redmi K80, которую могут представить в ноябре, пишет Gizmochina. Напомним, что Redmi K70 и K70 Pro, дебютировавшие в прошлом году, были оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Недавние сообщения предполагали, что Redmi K80 и K80 Pro могут быть оснащены батареей емкостью 5500 мАч. Однако новая утечка предполагает, что серия K80 будет иметь еще большую батарею.

источник изображения: GizmochinaИсточник Smart Pikachu утверждает, что серия Redmi K80, которая изначально планировала иметь батарею емкостью 5500 мАч, теперь будет иметь большую емкость батареи. Это указывает на то, что K80 и K80 Pro могут получить аккумулятор емкостью 6000 мАч. Кроме того, утечка показала, что модуль камеры серии Redmi K80 будет иметь обтекаемый дизайн, расположенный в верхнем левом углу.

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источник изображения: GizmochinaСогласно предыдущей утечке, модель Pro будет иметь стеклянную заднюю панель и металлическую раму. Смартфон получит плоский OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельную телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Ожидается, что устройство будет оснащено новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Для безопасности будет использоваться ультразвуковой датчик отпечатков пальцев в экране.

Redmi K80 может получить 2K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Есть вероятность, что K80 и K80 Pro могут быть переименованы в Poco F7 и F7 Pro на рынках за пределами Китая в 2025 году.