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Аскар_Техник
Xiaomi выпустит Redmi K70 Ultra Champion Edition с дизайном Lamborghini 19 июля
Телефон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, экраном 1,5K с частотой 144 Гц и системой камер с 50 МП основным датчиком. Улучшенный сигнал обеспечивается чипом Pengpai T1, а аккумулятор поддерживает быструю зарядку 120 Вт.

Xiaomi собирается выпустить Redmi K70 Ultra 19 июля, и в преддверии запуска компания сообщила, что также будет выпущен вариант ограниченной серии, получивший название Redmi K70 Ultra Champion Edition, пишет Gizmochina.

 источник изображения: GizmochinaДизайн телефона заимствован у предыдущего K70 Pro Champion Edition и имеет Y-образный логотип суперкара Lamborghini Essenza SCV12 вместе с логотипом гоночного щита SQUADRA CORSE. Он будет доступен в ярко-зеленом и ярко-желтом цвете. Xiaomi еще не раскрыла характеристики этого устройства Champion Edition, но вполне вероятно, что основное оборудование будет отражать стандартный вариант. Тем не менее модель ограниченного выпуска может поставляться с обновленными вариантами памяти.

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 источник изображения: GizmochinaRedmi K70 Ultra оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран имеет ШИМ-регулировку яркости 3840 Гц, которая, как утверждает Xiaomi, обеспечивает лучшую защиту глаз в условиях низкой освещенности. Хотя точный размер экрана остается нераскрытым, известно, что он был разработан совместно с компанией TCL.

источник изображения: GizmochinaСистема камер смартфона оснащена основным 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX906, который, вероятно, сопровождается 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 2-мегапиксельным макродатчиком. Примечательно, что K70 Ultra является первым телефоном Redmi, который использует самостоятельно разработанный Xiaomi алгоритм обработки изображений AISP, направленный на повышение общей производительности камеры.

Еще одной изюминкой Redmi K70 Ultra является чип улучшения сигнала Pengpai T1 от Xiaomi. Сообщается, что он обеспечивает 12-процентный прирост производительности Wi-Fi, 20-процентное улучшение производительности GPS и значительное увеличение мощности сигнала 5G Wi-Fi на 58%. Кроме того, подтверждено, что телефон оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт для быстрой заправки. Также смартфон имеет сертификат защиты IP68 от пыли и воды.

#redmi k70 ultra champion edition
Источник: gizmochina.com
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Xiaomi анонсирует ограниченную серию смартфона Redmi K70 Ultra Champion Edition в стиле Lamborghini
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