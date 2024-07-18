Устройство будет иметь 7,6-дюймовый внутренний дисплей, 6,3-дюймовый внешний дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и батарею 4400 мАч.

Samsung представила Galaxy Z Fold 6 на мероприятии Galaxy Unpacked в начале этого месяца. Тем не менее, компания еще не анонсировала предполагаемый Galaxy Z Fold 6 Ultra на мероприятии. Последняя новость заключается в том, что этот продукт никто не отменял, но он будет выпущен исключительно в Китае и Южной Корее, пишет Gizmochina. Точная дата выхода неизвестна, но, предполагается, что смартфон представят в октябре.

В отчете GalaxyClub говорится, что Samsung разрабатывает прошивку для смартфона с номером модели SM-F958N, где последняя буква обозначает регион. Для справки, буква «N» в номере модели означает Южную Корею, в то время как китайская модель использует «0». Устройство будет запущено на трех основных операторах в родной стране. Помимо Южной Кореи, новый телефон будет запущен и на китайском рынке. Как сообщает Allround-PC, новый складной телефон в книжном стиле от Samsung будет называться Galaxy Z Fold 6 Ultra.

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источник изображения: GizmochinaПо данным GalaxyClub, устройство все еще может находиться на стадии разработки. Издание предполагает, что устройство может быть «далеко от официального запуска», поскольку компания все еще ведет работы с прошивкой. Тем не менее, телефон может быть готов к запуску не раньше четвертого квартала этого года или начала следующего. Хотя в настоящее время мало известно о предстоящем складном устройстве, название предполагает сходство с только что выпущенным Galaxy Z Fold 6. Телефон имеет защиту от пыли и воды IP48 и оснащен 7,6-дюймовым внутренним дисплеем с разрешением 1856 на 2160 пикселей и пиковой яркостью 2600 нит. Внешний дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма и разрешение 968 на 2376 пикселей. Телефон использует процессор Snapdragon 8 Gen 3, который работает в паре с быстрым накопителем UFS 4.0.

Говоря о камерах, телефон может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой и 10-мегапиксельным 3-кратным телеобъективом, оба из которых поддерживают OIS. Телефон оснащен 4-мегапиксельным датчиком для защитной камеры и еще одной 10-мегапиксельной фронтальной камерой на внешнем экране. Телефон имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.