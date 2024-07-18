Jelly Max стоит от $199, оснащен 5,05-дюймовым дисплеем, процессором MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Имеет тройную камеру, аккумулятор на 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки 66 Вт.

Мир смартфонов с годами становится все больше, но некоторые пользователи хотят вернуться во времена компактных и маленьких устройств.

источник изображения: GizmochinaСмартфон Unihertz Jelly Max, который рекламируют как самый маленький 5G-телефон в мире, запустил свою компанию на Kickstarter, пишет Gizmochina. Стоимость смартфона такого форм-фактора начинается с 199 долларов, Jelly Max обладает выдающимися техническими характеристиками, несмотря на свой малый размер. Jelly Max оснащен 5,05-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720 x 1520 пикселей и вырезом для фронтальной камеры. Несмотря на свой миниатюрный размер, телефон имеет вес 180 г, размер устройства составляет всего 128,7 x 62,7 x 16,3 мм. Для сравнения, iPhone 13 mini немного больше — 131,5 x 64,2 x 7,65 мм.

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источник изображения: GizmochinaУстройство оснащено мощным процессором MediaTek Dimensity 7300, что является значительным преимуществом в сравнении с Helio G99, который встречается у его предшественников. Этот процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.1, что обеспечивает плавную работу при выполнении повседневных задач и даже в некоторых легких играх.

Для фотографий Jelly Max оснащен системой из трех камер. Основной датчик имеет 100-мегапиксельный объектив, дополненный 8-мегапиксельным телеобъективом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков.

Jelly Max оснащен аккумулятором емкостью 4000мАч, что очень впечатляет для компактного смартфона. Кроме того, телефон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, которая заряжает аккумулятор до 90% всего за 20 минут.

Устройство имеет операционную систему на базе Android 14 и может похвастаться множеством вариантов подключения, включая 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC для бесконтактных платежей и инфракрасный порт для управления приборами, а на задней панели расположен датчик отпечатков пальцев.

Unihertz начнет поставлять Jelly Max с октября этого года.