Он подходит для портативных устройств и обеспечивает высокую скорость работы. Стоимость пока неизвестна.

Crucial, потребительский бренд Micron Technology, выпустила новый твердотельный накопитель M.2 NVMe P310, пишет Gizmochina. Портативный и производительный накопитель P310 выпускается в компактном форм-факторе 2230 и имеет емкость 1 ТБ и 2 ТБ.

источник изображения: GizmochinaПо словам Crucial, P310 идеально подходит для портативных игровых консолей, мини-консолей и сверхлегких ноутбуков. Он может похвастаться совместимостью с популярными устройствами, такими как Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally и некоторыми моделями Microsoft Surface, Gigabyte Aorus Mini.

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Твердотельный накопитель использует интерфейс PCIe Gen 4 x4 с контроллером без DRAM (PS5027-E27T), который разработан совместно с компаниями Micron и Innodisk. Такая конфигурация обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 7 100 МБ/с и 6 000 МБ/с соответственно. Независимое техническое издание AnandTech сообщила, что в P310 использует собственную 176-слойную флэш-память 3D QLC NAND. Стоимость твердотельного накопителя P310 M.2 NVMe пока не разглашается.