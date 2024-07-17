Смартфон имеет 6,6-дюймовый экран, тройную камерой и процессор Exynos 1380. Цена начинается от 19 999 рупий (около 21 000 рублей).

Компания Samsung представила Galaxy M35 5G на индийском рынке, пишет Gizmochina. Новейшее устройство M-серии является преемником Galaxy M34 5G. Смартфон уже доступен для заказа на некоторых мировых рынках.

Samsung Galaxy M35 5G оснащен большим 6,6-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с вырезом по центру и тонкими рамками. Он имеет частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1 000 нит. Дисплей имеет стекло Gorilla Glass Victus. Что касается дизайна, смартфон оснащен тремя вертикально расположенными датчиками камеры и боковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания.

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источник изображения: Gizmochina

Тройная система камер Galaxy M35 5G включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макроблок. Для фото и видео используется 13-мегапиксельная фронтальная селфи-камера. Samsung Galaxy M35 5G оснащен процессором Exynos 1380. Он имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено камерой охлаждения для отвода тепла. Смартфон питает большой аккумулятор емкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон поставляется с OneUI 6.1 ОС на базе Android. Южнокорейский бренд обещает 4 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности. Также Устройство поставляется с кошельком Samsung Wallet и удобной функцией tap-and-pay. Он выпускается в цветах Moonlight Blue, Daybreak Blue и Thunder Grey.

Samsung Galaxy M35 5G стоит от 19 999 рупий (около 21 000 рублей) за базовый вариант 6 ГБ + 128 ГБ, в то время как самый продвинутый вариант смартфона стоит 24 999 рупий (около 25 500 рублей).