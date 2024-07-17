Он обеспечивает высокую производительность благодаря 8-ядерной установке и 4-нм техпроцессу. Процессор поддерживает камеры до 200 МП и запись видео 4K. Однако он ограничен дисплеями Full HD+ с частотой 144 Гц и накопителем UFS 3.1.

Компания MediaTek представила свой новейший процессор Dimensity 7350, предназначенный для обеспечения высокой производительности для устройств среднего класса, пишет Gizmochina. Несмотря на то, что чипсет не обеспечивает высокую мощность, ожидается, что телефоны, оснащенные Dimensity 7350, будут продаваться по доступной цене.

источник изображения: Gizmochina MediaTek Dimensity 7350 имеет 8-ядерную установку и построен с использованием 4-нм техпроцесса TSMC 2-го поколения. Этот чипсет включает в себя процессоры Armv9 2-го поколения, которые могут достигать тактовой частоты до 3,0 ГГц, а также графический процессор Mali G610 MC4.

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источник изображения: GizmochinaКонфигурация Dimensity 7350 состоит из 2 ядер Cortex-A715 и 6 ядер Cortex-A510. Для задач искусственного интеллекта в него входит MediaTek NPU 657. Чипсет также оснащен Imagiq 765 ISP, поддерживающий 14-битные HDR-изображения. Он может работать с датчиками камеры до 200 МП и записывать видео 4K с частотой 30 кадров в секунду. К слову сказать, чипсет поддерживает оперативную память LPDDR5 и LPDDR4x.

Будучи процессором среднего класса, Dimensity 7350 имеет некоторые ограничения. Он поддерживает только дисплеи Full HD+ с частотой обновления 144 Гц и использует накопитель UFS 3.1. При этом найти этот чипсет в смартфонах высокого класса вряд ли удастся. Для получения дополнительной информации вы можете посетить официальный сайт MediaTek.