Устройства будут иметь 50-мегапиксельную тройную камеру и разрешение экрана 1,5K. По слухам, новый чипсет будет превосходить прошлогодний Snapdragon 7s Gen 2, но уступать Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3.

Компания Redmi работает над серией смартфонов Redmi Note 14. Согласно недавней утечке, серия Redmi Note 14 может поставляться с совершенно новым процессором Snapdragon 7s Gen 3, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaПо словам источника Digital Chat Station, предстоящий процессор Snapdragon 7s Gen 3 будет поддерживать устройство с двусторонним изогнутым экраном, который предлагает разрешение 1,5K и 50-мегапиксельную тройную камеру, оснащенную флагманским дизайном объектива. Похоже, что эти детали относятся к одному из предстоящих смартфонов серии Redmi Note 14 Pro.

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источник изображения: Gizmochina Digital Chat Station заявила, что смартфон будет конкурировать с другим устройством, которое имеет чип Snapdragon 7s Gen 2 в паре с 3-кратной перископической камерой Sony IMX882 (LYT-600). Этим устройством может быть Realme 13 Pro+. На изображении выше видно, что предполагаемый Snapdragon 7s Gen 3 набрал 1175 баллов в одноядерном и 3157 баллов в многоядерном тесте на платформе Geekbench. Тестовый блок нового чипа имеет 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. Согласно листингу Geekbench, он имеет одно основное ядро процессора с тактовой частотой 2,50 ГГц, три ядра процессора, работающие на частоте 2,40 ГГц, и четыре ядра, которые работают на частоте 1,80 ГГц. Графический процессор Adreno 810 обеспечивает работу графики чипсета. на платформе указано, что чип имеет номер SM7635.

С точки зрения производительности Snapdragon 7s Gen 3 будет лучше, чем Snapdragon 7s Gen 2 прошлого года. Однако он будет сравнительно менее мощным, чем чипсеты Snapdragon 7+ Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3.