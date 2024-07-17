Телефон будет доступен в трех цветах и оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 3D-блоком охлаждения и батареей на 4780 мАч.

Многие компании такие, как Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Vivo и Honor, уже выпустили свои складные смартфоны в Китае. Тем не менее, единственной компанией, которая не выпустила смартфон такого форм-фактора, является Xiaomi. Сегодня бренд наконец-то выпустил постер, подтверждающий, что Xiaomi Mix Flip дебютирует 19 июля на китайском рынке, сообщает Gizmochina. Xiaomi анонсирует Mix Flip вместе с другими продуктами, такими как Xiaomi Mix Fold 4, Redmi K70 Ultra, Xiaomi Watch S4 Sport, Xiaomi Smart Band 9 и Xiaomi Buds 5. Помимо подтверждения даты запуска, Xiaomi также раскрыла дизайн и ключевые характеристики Mix Flip.

источник изображения: GizmochinaXiaomi Mix Flip будет доступен в трех цветовых вариантах: черный, белый и фиолетовый. Всю верхнюю половину задней панели Xiaomi Mix Flip занимает дисплей с двумя вырезами для вертикальной установки двойной камеры. Область внешнего экрана может быть разделена на две части с некоторыми программными функциями, которые позволяют отображать уведомления в области над двойной камерой, а в оставшейся области отображать обои. На нижнем торце смартфона расположен слот для SIM-карты, порт USB-C, микрофон и динамик. Левая сторона устройства выглядит пустой, в то время как на правой стороне есть спаренная клавиша регулировки громкости и клавиша питания.

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источник изображения: GizmochinaXiaomi официально подтвердила, что Xiaomi Mix Flip может похвастаться чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Он будет оснащен 3D-блоком охлаждения испарительной камеры для рассеивания тепла и массивной батареей емкостью 4780 мАч. Стоит отметить, что оптика Leica имеет объектив Summilux с большой диафрагмой.

Согласно другим сообщениям, Mix Flip будет иметь 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Ожидается, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт и работать на HyperOS на базе Android 14.