Google готовит к выпуску новую серию смартфонов Pixel 9, включая модели Pixel 9 Pro Fold с тройной камерой и зарядкой 35 Вт. Серия отличается матовым покрытием и прямоугольным дизайном, напоминающим iPhone.

Были раскрыты изображения всей серии Google Pixel 9, пишет Gizmochina. Также имеются внутренние снимки телефонов. Google собирается очень скоро представить линейку смартфонов Pixel 9, в которую входят смартфоны, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.

источник изображения: GizmochinaРанее в сеть уже просочилось изображение розового Pixel 9, а теперь команде Android Authority удалось обнаружить фотографии Pixel 9 Pro Fold.

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источник изображения: GizmochinaPixel 9 Pro Fold имеет прямоугольный модуль камеры. Изображения показывают, что смартфон поставляется с тройной камерой. Кроме того, фронтальная камера расположена в правом верхнем углу внутреннего дисплея.

источник изображения: GizmochinaКак уже упоминалось, Pixel 9 и Pixel 9 Pro уже были замечены в более ранних утечках. Тем не менее новые фотографии NCC дают всесторонний взгляд на все телефоны. В отличие от глянцевого покрытия, которое мы видели на предыдущих моделях Pixel, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL имеют матовое покрытие на задней панели, аналогичное линейке iPhone Pro от Apple. Прямоугольный дизайн этих смартфонов придает им схожий внешний вид.

источник изображения: GizmochinaЕще одна вещь, которую мы узнали, заключается в том, что скорость зарядки аккумулятора может увеличиться. Pixel 9 Pro XL может поставляться с зарядкой мощностью 35 Вт. Хотя это не очень интересно по сравнению с китайскими телефонами, это лишь небольшое улучшение в сравнении с предшественником Pixel 8 Pro, зарядка которого составляет 30 Вт.

источник изображения: GizmochinaЕмкость батареи серии Pixel 9 кажется довольно похожей на предыдущую серию. Pixel 9 поставляется с аккумулятором емкостью 4558 мАч, а Pixel 8 — с аккумулятором емкостью 4485 мАч. Это не большая разница, но это показывает, что небольшое увеличение размера смартфона связано с большей батареей.