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Аскар_Техник
Beats в партнерстве с Minecraft выпустила наушники Beats x Minecraft Special Edition Solo 4
Они имеют уникальный дизайн в стиле Minecraft и обеспечивают до 50 часов автономной работы. В комплекте идет чехол и код для создания персонажей. Наушники совместимы с iOS и Android, их цена - $199,99.

Компания Beats в партнерстве с Minecraft выпустила специальное издание наушников Solo 4 в честь 15-летия игры, пишет Gizmochina. Наушники обладают уникальным дизайном в стиле Minecraft с неоново-зелеными акцентами и пиксельными узорами.

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В наборе с наушниками идет чехол для хранения, который тоже украшен в стилистике Minecraft. Покупатели наушников, выпущенных ограниченным тиражом, получат код активации для создания персонажей для наушников. 

Благодаря возможностям подключения по Bluetooth, USB-C и проводному каналу 3,5 мм Solo 4 обеспечивает до 50 часов автономной работы без подзарядки и поддерживает персонализированное пространственное аудио. Наушники совместимы как с устройствами iOS, так и с Android и предлагают такие функции, как сопряжение одним щелчком мыши, настройка устройства на основе учетной записи iCloud или Google и голосовая активация Siri для пользователей iOS.

В дополнение к запуску продукта от Beats и Minecraft выпустили рекламный анимационный короткометражный фильм с участием Imagine Dragons «Wake Up» и тщательно подобранный плейлист Spatial Audio на Apple Music.

Специальное мероприятие, посвященное сотрудничеству, пройдет в магазине Apple Fifth Avenue 18 июля. Наушники Beats x Minecraft Special Edition Solo 4 по цене $199,99 будут доступны для покупки с 18 июля в Apple. 

#minecraft #beats solo 4
Источник: gizmochina.com
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