Оба устройства оснащены большим набором функций ИИ и имеют высокую степень экологичности. Стоимость ноутбука - $1449, моноблока - от $1149.

Компания HP представила ноутбук OmniBook Ultra и настольный моноблок OmniStudio X, пишет Gizmochina. Обе модели оснащены чипсетами с поддержкой искусственного интеллекта от AMD и Intel, которые открывают доступ к множеству функций.

Ноутбук OmniBook Ultra имеет процессор AMD Ryzen AI 300-й серии. В чипсете используется графический процессор Radeon 800M. Процессор работает в паре с оперативной памятью DDR5 объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью до 2 ТБ. Он оснащен экраном IPS с разрешением 2,2K (2240 x 1400).

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источник изображения: GizmochinaУстройство питается аккумулятором емкостью 68 Вт·ч, который обещает обеспечить 21 час воспроизведения видео. Варианты подключения включают два порта Thunderbolt 4, один порт USB-A и разъем для наушников 3,5 мм. Спереди вы получаете 9-мегапиксельную веб-камеру для видеозвонков. Для аудио используется система из четырех динамиков с DTS Ultra. Другие примечательные особенности включают сканер отпечатков пальцев для безопасности, чип HP Wolf Security, защищающий от кибератак с помощью искусственного интеллекта, и малый вес 1,57 килограмма. Корпус на 90 процентов состоит из переработанных материалов и на 5 процентов из переработанного океанического пластика.

источник изображения: GizmochinaНаряду с новым ноутбуком с искусственным интеллектом, компания также представила настольный Моноблок HP OmniStudio X с функцией искусственного интеллекта. Передняя панель предлагает разрешение 4K и 5-мегапиксельную веб-камеру. Моноблок от HP на 25 процентов состоит из переработанных металлов и на 35 процентов из переработанного пластика. OmniStudio X оснащен процессорами Intel Core Ultra 7, которые могут работать в паре с графическим процессором NVIDIA RTX 4050. Моноблок имеет большой набор функций искусственного интеллекта, таких как HP AI Companion, которые помогает в творческом редактировании и повышении производительности. Для подключения имеется разъем USB-C, который поддерживает управление видео, аудио, данными, клавиатурой и мышью.

Стоимость OmniBook Ultra в цвете Meteor Silver составляет 1449 долларов США, а начальная цена моноблока HP OmniStudio X начинается от 1149 долларов США.