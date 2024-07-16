Meizu Blue 20 оснащен 6,52-дюймовым экраном, процессором Unisoc T765 и батареей на 5010 мАч. Доступен в двух вариантах памяти и трех цветах.

Meizu Blue 20 был официально представлен в Китае как первый смартфон компании стоимостью 1000 юаней с искусственным интеллектом. Телефон, выпущенный в сотрудничестве с China Mobile, имеет большой дисплей, длительное время автономной работы и достойную производительность, сообщает Gizmochina.

Несмотря на то, что компания опубликовала изображение смартфона, чтобы продемонстрировать дизайн задней панели Meizu Blue 20 AI, она еще не подтвердила его спецификации. Согласно сообщению WHY LAB на Weibo, телефон Blue 20 AI оснащен 6,52-дюймовым ЖК-экраном IPS с каплевидным вырезом, который предлагает разрешение FHD+ с частой обновления 90 Гц. Он имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную камеру сзади. Blue 20 имеет процессор Unisoc T765. Он будет доступен в двух вариантах, таких как 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти.

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источник изображения: GizmochinaВ телефоне Blue 20 AI установлен аккумулятор емкостью 5 010 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Он поставляется с другими функциями, такими как Flyme AIOS, слот для карт microSD и два динамика. Смартфон имеет толщину 8,3 мм и пластиковую среднюю рамку со стеклянной задней крышкой. В то время как бренд подтвердил, что Meizu Blue 20 AI является телефоном по цене 1000 юаней, он еще не раскрыл точную цену на два своих варианта. Телефон будет доступен в трех цветовых вариантах, таких как Haoyue White, Obsidian Black и Meiye Purple.