Xiaomi планирует выпустить складной телефон-раскладушку MIX Flip в Китае. Устройство прошло сертификацию NCC и Geekbench, где были раскрыты его характеристики: 12 ГБ ОЗУ, процессор с частотой до 2,96 ГГц, двойная камера и поддержка быстрой зарядки 67 Вт.

источник изображения: GizmochinaОжидается, что компания Xiaomi представит три новых устройства в Китае в этом месяце. По слухам бренд выпустит свой первый в истории складной телефон-раскладушку. В прошлом просочилось множество подробностей об устройстве. Предстоящее устройство недавно появилось на сайте сертификации NCC. Теперь смартфон появился на платформе Geekbench, в которой раскрыл некоторые технические характеристики, пишет Gizmochina.

Xiaomi MIX Flip указан под номером 2405CPX3DC. В смартфоне стоит материнская плата под кодовым названием ruyi, и она имеет два ядра с частотой 2,27 ГГц и еще одну пару ядер с частотой 2,96 ГГц. Согласно базе данных, устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. Xiaomi MIX Flip набрал 2087 и 6282 балла одноядерном и многоядерном тесте Geekbench.

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источник изображения: GizmochinaСогласно NCC, Xiaomi MIX Flip будет поставляться с вертикально расположенными двойными датчиками камеры рядом с дисплеем задней панели. К слову сказать, питает смартфон аккумулятор емкостью 1,145 + 3,595 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Слухи предполагают, что MIX Flip будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой вместе с 60-мегапиксельным телеобъективом и изображением Leica. Сообщается, что самый продвинутый вариант смартфона будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Предполагается, что смартфон будет доступен в белом, фиолетовом и черном цветах.