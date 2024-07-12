Планшет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, 13-дюймовым экраном с разрешением 3096 x 2064 и частотой обновления 144 Гц. Аккумулятор емкостью 11 500 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт.

Компания iQOO предлагает новую конфигурацию оперативной памяти и хранилища для своего планшета iQOO Pad2 Pro.

источник изображения: GizmochinaPad 2 Pro теперь поставляется в версии с 16 ГБ оперативной + 1 ТБ встроенной памяти, которая присоединяется к существующим вариантам на 256 ГБ и 512 ГБ, пишет Gizmochina. Новый вариант имеет те же технические характеристики, что и ранее представленный Pad 2 Pro. К слову сказать, iQOO во всех конфигурациях предлагает технологию хранения данных UFS 4.0. Планшет iQOO Pad 2 Pro оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+. Планшет может похвастаться 13-дюймовым экраном с разрешением 3096 x 2064 и частотой обновления 144 Гц.

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источник изображения: GizmochinaiQOO Pad 2 Pro оснащен массивным аккумулятором емкостью 11 500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Также планшет имеет звуковую систему с 8 динамиками. iQOO утверждает, что планшет имеет систему охлаждения, которая повышает эффективность на 30%. Можно с уверенностью сказать, что iQOO Pad 2 Pro — это настоящий планшет премиум-класса. Стоимость варьируется от 3299 юаней до 4499 юаней (от 39 000 до 54 000 рублей) в зависимости от объема памяти.