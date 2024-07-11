Также смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой OV50K OmniVision. Ожидается, что он будет иметь 6,73-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а также процессор Snapdragon 8 Gen 4 и аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

источник изображения: gizmochina Компания Xiaomi представит серию смартфонов Xiaomi 15 в октябре этого года в Китае. За несколько месяцев до запуска в сеть утекли подробности линейке Xiaomi 15. Последняя утечка, которую предоставил надежный информатор Digital Chat Station, показывает, что смартфон Xiaomi 15 Pro получит обновление оптического зума, пишет Gizmochina.

По словам информатора, Xiaomi переходит на перископический телеобъектив с датчиком IMX8, который предлагает 5-кратный оптический зум. на инженерном прототипе Xiaomi 15 Pro. Также стало известно, перископический телеобъектив будет поддерживать новейшие алгоритмы ИИ. К слову сказать, Xiaomi 14 Pro оснащен 50-мегапиксельной телефотокамерой Samsung S5KJN1 с 3,2-кратным оптическим зумом. Xiaomi 15 Pro будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру OV50K OmniVision.

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Ожидается, что Xiaomi 15 Pro не будет поддерживать переменную диафрагму своей основной камеры, в отличие от своего предшественника. Согласно другим данным, Xiaomi 15 Pro получит 6,73-дюймовый OLED-дисплей, с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет использовать процессор Snapdragon 8 Gen 4. Питает смартфон аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.